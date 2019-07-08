السعودية اليوم / المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني ينعقد بتونس



تونس 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

يفتتح معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان بعد غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، يشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر وفق بيان للأمانة العامة من مقرها في تونس عدداً من القضايا بينها المفردات النموذجية للبرامج الخاصة بالثقافة الأمنية في مختلف المراحل التعليمية.

كما يستعرض آراء الدول الأعضاء بشأن إنشاء اتحاد عربي يضم أكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب الأمني بالدول العربية .

إلى ذلك يناقش المؤتمر نتائج أعمال ورشة عمل منعقدة بتونس حاليًا للنظر في وضع رؤية إستراتيجية للتدريب الأمني.

وسينتهي المؤتمر إلى جملة من التوصيات ترفعها الأمانة العامة إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

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19:22ت م

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