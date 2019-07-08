السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ويطلع على استعداداتها لموسم الحج



مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن يرافقه معالي نائبه المهندس عبدالفتاح مشاط وعدد من قيادات الوزارة اليوم, مقر مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا واطلع على استعداداتها وتجهيزاتها الميدانية والخدمية والتقنية التي أعدتها لخدمة وراحة الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم من دول جنوب آسيا خلال موسم حج هذا العام 1440 ه البالغ عددهم أكثر من 570 ألف حاج .

وشاهد معاليه نماذج محاكاة للمواقع الجديدة للمؤسسة في مشعر منى "ربوة شرق منى" وما تم توفيره من تجهيزات وإمكانات وطرق تشغيل تسهم في توفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج إلى جانب اطلاعه على نماذج من مراحل تجهيز استراحات حجاج المؤسسة في مشعر مزدلفة وتجهيزات الإسناد والطوارئ بالمشاعر المقدسة .

ثم عقد معاليه اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر وأعضاء مجلس الإدارة تم خلالها استعراض الخطط التشغيلية والتنفيذية للمؤسسة لموسم الحج ومناقشة الخدمات الجديدة التي ستقدمها المؤسسة هذا العام بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تقديم الخدمات المثلى والمتكاملة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الديار المقدسة حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وبما ينسجم من رؤية المملكة 2030 ويتوافق مع الحراك التطويري الذي تشهده المؤسسة في كل عام بمتابعة وإشراف من وزارة الحج والعمرة .

عقب الزيارة أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن مبادرة طريق مكة تسجل ولله الحمد نجاحات باهرة حيث يتم تطبيقها هذا العام 1440 ه على حجاج دول ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتونس ويستفيد منها 225 ألف حاج وحاجة في موسم وتهدف إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – رعاهما الله - بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن وحرصهما على الارتقاء بجودتها من خلال برنامج " خدمة ضيوف الرحمن " الذي تنفذه الوزارة وأطلقته القيادة الرشيدة كأحد برامج رؤية المملكة 2030 , لافتا النظر إلى أن وصول الحجاج من الدول المشاركة في المبادرة إلى المملكة استغرت رحلتهم منذ وصول الطائرة إلى البوابة إلى وصولهم إلى مساكنهم أقل من ساعة ونصف مما ساهم ولله الحمد في تحقيق أقصى درجات الراحة واليسر للحجاج بفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة والمتمثلة في الجوازات والجمارك ووزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني .

وثمن معاليه الجهود التي تبذلها المؤسسة في خدمة وراحة الحجاج وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان, حاثا الجميع على بذل المزيد من العطاء والحرص على العمل بروح الفريق الواحد لتتحقق الأهداف المرجوة في نهاية الموسم سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله العتيق .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر أن المؤسسة أكملت ولله الحمد استعداداتها الداخلية والخارجية لموسم حج هذا العام كافة حيث باشرت جميع مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية البالغ عددها 140 مكتباً مهامها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية والخدمات لهم طيلة رحلتهم الإيمانية, مبينا أن المؤسسة بجهود مجلس الإدارة ومطوفيها والعاملين تستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الحجاج وتعمل على تقديم كل ما من شأنه توفير الراحة والاستقرار لهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحرص على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن تماشيا مع التوجيهات المستمرة والدائمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لينعم الحاج الكريم بوافر من الخدمات والرعاية والاهتمام .

// انتهى //

19:08ت م

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