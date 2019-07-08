مطالب بسرعة العثور على مفقود شلالات نياجرا

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختفى شاب سعودي في منطقة شلالات نياجرا الأمريكية، لتسارع السلطات المختصة في البحث عنه وتأمين عائلته التي كانت برفقته في أمريكا.

والمختفي يدعى قاسم عداوي، وكان برفقة أسرته، فيما دشن مواطنون ومقيمون وسمًا باسم “مفقود شلالات نياجرا”، مطالبين بسرعة البحث عنه والعثور عليه لإعادته آمنًا إلى أسرته.

ودعا علي عبدالرحيم: اللهم إنا نستودعك قاسم عداوي اللهم احفظه بحفظك الذي تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم فرح أولاده بعودته سالمًا معافى يا رب العالمين.

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ونصحت سوالف المواطنين المسافرين بقولها: إذا كنت في منطقة جديدة عليك ولا تعرف عن طبيعتها شيء عليك أخذ الحذر منها حتى لو تراها في العين المجردة سهلة، فقد تكون فيها مصايد خطرة لا تعلمها، ولو أن الحذر لا يرد القدر، ولكن الأخذ بالأسباب واجب”.

وطمأن البعض بقولهم: إن الجهات المختصة وفرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عنه، وتأمين الرعاية اللازمة لأسرته من قبل ممثلي وزارة الخارجية بمدينة نيويورك.

ونشر البعض صورة قالوا: إنها للمختفي قاسم عداوي مع أبنائه.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل ومستجدات الواقعة حال توافرها.