تنبيه جديد من السفارة لدى تركيا للمواطنين بشأن جواز السفر

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت السفارة لدى تركيا على المواطنين ضرورة حمل أصل جواز السفر، مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف؛ وذلك لأن الجهات الأمنية في تركيا تطلب أصل الجواز لغرض إثبات الشخصية وعدم القبول بصورة من الجواز.

وأوضحت السفارة أن هذا يأتي نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى تركيا بغض السياحة للإيقاف من جانب الجهات الأمنية لعدم حملهم أصل جوازات السفر.

تحذيرات متتالية:

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في سياق آخر، احتلت تركيا المرتبة الثامنة عالميًّا بمعدل حالات القتل؛ حيث وصلت إلى 25.611 حالة خلال عام، كما ارتفعت جرائم الطعن إلى 16 ألف حالة خلال عام، وارتفعت حالات السرقة إلى 22.480 حالة.

وشهدت إسطنبول 250 حالة وفاة و316 إصابة لتكون الأولى في أعداد القتلى والمصابين بين مدن تركيا.

وينصح الخبراء جميع السياح بعدم المخاطرة بحياتهم بالسفر إلى تركيا، مؤكدين أن الوضع الأمني في تركيا وكذلك المعاملة السيئة للسياح لاسيما الخليجيين يحتم على الجميع تجنب السفر لتركيا.

ويؤكد الخبراء أن هناك إجماعًا خليجيًّا وسعوديًّا على ما يبدو بأن تركيا خطر على السياح، وهذا الشعور لن ينفك ما دامت التناقضات التركية مستمرة في التعامل مع السياح خاصة السعوديين.

يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية في اعتقال كل من ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.