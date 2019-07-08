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العمل تباشر الطفلة المعنفة في جدة وتستدعي الأم
متابعات الخليج 365 - جدة
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع الفيديو متداول يظهر إحدى الأمهات وهي تعنف طفلتها تعنيفًا جسديًًّا ولفظيًّا ونفسيًّا، بالإضافة إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن هذه الحالة عبر مركز بلاغات العنف الأسري، موضحةً أنها تواصلت مع ذوي الطفلة بعد جمع المعلومات اللازمة عن طريق فريق متخصص في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة.
وقالت الوزارة: إن الفريق قام بالتثبت من كافة المعلومات، وذلك من خلال التواصل مع الطفلة وذويها، لاستكمال دراسة الحالة وتطبيق الإجراءات النظامية التي تكفل حمايتها.
وشددت العمل والتنمية الاجتماعية على حرصها التام على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة والأسرة، داعيةً كافة المواطنين بعدم التردد بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري، عبر الوسائل والقنوات الرسمية كي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919، الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة، أو من خلال حساب مركز بلاغات العنف الأسري في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@mlsd_1919)، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.
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