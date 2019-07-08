هذه حالات الدفعات لمتقدمي سند الزواج ورابط التقديم هنا

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان حالات الدفعات لمتقدمي مبادرة سند الزواج.

وأكد سند محمد بن سلمان أن العطاء مستمر والتقديم متاح لمبادرة سند الزواج على الرابط هنا

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جدير بالذكر أن شروط أهلية سند الزواج كما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

سند الزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.