مدير تعليم عسير لـ”المواطن”: إشاعة الفرح في المملكة أحد أهدافنا

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مدير تعليم عسير لـ”متابعات الخليج 365”: إشاعة الفرح في المملكة أحد أهدافنا
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
أكد مدير تعليم منطقة عسير، سعد الجوني، أن إشاعة الفرح في المملكة أحد أهم أهداف الإدارة التي تنتهجها عبر برامج أندية الأحياء والأندية الموسمية.
وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” خلال الأمسية الثقافية الجنوبية التي رعاها محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، وأقامتها بلدية المحافظة بمركز الأمير منصور بن مقرن مساء أمس، أنها ليلة مشاركة حقيقة تأتي تتويجًا لجهود أندية الأحياء في محافظة أحد رفيدة، مبديًا سعادته بمشاركة زملائي على مستوى القطاعين البنين والبنات.
الجدير بالذكر أن أندية الحي بالمحافظة شاركت بأوبريت إنشادي بعنوان (تعلمكم ترفيه) شارك فيه أكثر من 35 طالبًا، حيث تنوع البرنامج بين الأداء الفني والإلقاء الإبداعي، يصاحبه مشاركة الطلاب بعروض فنية فلكلورية.
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