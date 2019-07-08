فيديو.. الشباب السعودي يوضح سبب عودة اللاعبين السابقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف خالد المعجل ، مدير الكرة بـنادي الشباب السعودي، عن أسباب عودة اللاعبين السابقين للفريق مرة أخرى. وانطلقت استعدادات الشباب، مساء الأحد، على ملعب النادي الرديف للموسم الجديد، حيث استهل سلطان القنوي مدرب اللياقة بالفريق الحصة التدريبية الأولى بعد عودة اللاعبين من الإجازة بتمارين إحماء وتسخين، أعقبها تدريبات لياقة وبدنية مكثفة تمثلت في اللف حول الملعب، والقفز فوق الأقماع والسرعات. وقال المعجل: "الهدف من عودة اللاعبين السابقين هو تدعيم الفريق بالخبرات". وأنهى الشباب الموسم المنصرم بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة.

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