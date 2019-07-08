بالمواعيد.. أبرز مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق العديد من المباريات القوية يوم الإثنين 8 يوليو/تموز في كأس الأمم الأفريقية 2019، يأتي على رأسها مواجهتان من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي.
ويواجه منتخب مالي نظيره كوت ديفوار، مساء الإثنين، على استاد السويس الجديد، في المواجهة الخامسة التي تجمعها في "كان 2019"، في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتأتي المواجهة الثانية من العيار الثقيل، حيث تجمع بين تونس وغانا في نهائي مبكر للمسابقة، في العاشرة مساءً بنفس التوقيت.
وتحددت مواجهتان حتى الآن في الدور ربع النهائي من البطولة وهما، السنغال في مواجهة بنين، ونيجيريا مع جنوب أفريقيا.
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