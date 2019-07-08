لقاء خاص مع مسؤول عمليات داعش في "تل أبيض" السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلة طويلة اجتازها المواطن التركي سافاش يلدز، الملقب بـ"أبوجهاد التركي" في تنظيم داعش الإرهابي، حتى وصل من تركيا إلى سوريا، في ظل التسهيلات اللامحدودة التي منحته إياها المخابرات التركية، بدءاً من أضنة وصولاً إلى الرقة العاصمة المزعومة للتنظيم.

يُعتبر أبوجهاد التركي المحرك والمسؤول الرئيسي عن عمليات التنظيم في مدينة كري سبي أو تل أبيض في شمال سوريا، فيما يقبع الآن في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

السياسة الاستبدادية التي يتبعها النظام التركي ضد مواطنيه كانت سبباً لانضمام سافاش يلدز إلى داعش، كما يقول في لقائه مع "العين الإخبارية" في سوريا.

جدير بالذكر أن سافاش نفذ عدة عمليات عسكرية في تركيا استهدفت مقرات حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتزعمه السياسي الكردي صلاح الدين ديمرتاش، والذي اعتقلته القوات التركية نهاية عام ألفين وستة وعشر.