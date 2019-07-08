2019-07-08

فيديو.. لقاء مؤثر يجمع معلمًا سعوديًّا ومصريًّا بعد 20 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو حالة الوفاء بين معلم وزميله المصري، خلال لقائهما بعد انقطاع سنوات طويلة، لتنهمر الدموع وسط فيض من المشاعر والتأثر.

وفاجأ المعلم السعودي المتقاعد عبدالرحمن أبو دجين، زميله المعلم المصري عبدالفتاح السيد، اللذين عملا سويًًّا في المعهد العلمي بالأفلاج قبل 20 عامًا، وقام بزيارته في منزله بمحافظة المنيا بصعيد مصر.

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وسجل المعلم أبو دجين، فيديو وقال: خصصت زيارة لزميلي عبدالفتاح السيد الذي باشرت العمل معه بالمعهد العلمي بالأفلاج في نفس العام 1410هـ، وكان معلمًا للغة الإنجليزية آنذاك ولمدة 8 سنوات”.

وأضاف: قبل 20 عامًا انقطعت عني أخباره، وبدأت أسأل عنه حتى توصلت إلى عنوانه في محافظة المنيا بدولة مصر الشقيقة، (أمس السبت)، وكانت المشاعر لا توصف، ولا يلخّصها الكلام.

وأوضح أبو دجين أن زميله المصري أثنى على أهل الأفلاج من حيث الكرم وطيب التعامل، وعلى معلمي المعهد الذين اعتبروه أخًا لهم طيلة عمله معهم.