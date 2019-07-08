وفود دبلوماسية ومواطنون يقدمون العزاء في الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف، والأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعود بن نايف، المعزين في الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.

واستقبل الأمراء، الشيخ سلطان بن حمدان بن حمد آل نهيان، مستشار رئيس الإمارات رئيس اتحاد سباقات الهجن ومرافقيه، الذين قدموا التعزية في الفقيدة، كما استقبلوا ممثل أمير الكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، يرافقه الشيخ أحمد بن نواف الجابر الصباح، والشيخ ثامر بن علي صباح السالم، والشيخ عبدالله بن ناصر صباح الأحمد، كما استقبلوا ضياء الدين بن سعيد بامخرمه سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة، والقنصل العام اللبناني في جدة علي قرانوح، الذين قدموا التعزية في وفاة الفقيدة، سائلين الله لها المغفرة والرحمة، وأن يجعل مثواها الجنة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما حضر العزاء الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس أمن الدولة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، ومحافظ الهيئة العامة الجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، وعدد من الأمراء، والعلماء، وجمع من المواطنين والمقيمين الذين أدوا العزاء في الفقيدة.

Advertisements