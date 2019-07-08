خيرية الغامدي تعاني من ورم وأمراض قلبية وتناشد علاجها في الرياض

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناشدت المواطنة خيرية الغامدي المسؤولين ومن يستطيع مساعدتها بسرعة علاجها في أحد المستشفيات بمدينة الرياض، بعد تعذر علاجها في بلجرشي.

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وقالت: إنها تعاني من ورم لم يُحدد نوعه، وأمراض في القلب، وانفتاق في البطن من الجانب إلى الجانب، بالإضافة إلى دسك وانزلاق في أسفل الظهر، كما تعاني من سمنة مفرطة.

وأضافت أن لديها ظروفًا صحية قاسية وظروفًا مادية معسرة، كما أن زوجها كبير بالسن ويعاني من أمراض مزمنة.