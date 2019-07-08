- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي ترتكب 76 انتهاكًا ضد المساجد ودور القرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ميليشيا الحوثي ترتكب 76 انتهاكًا ضد المساجد ودور القرآن الكريم
متابعات الخليج 365 - واس
كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية عن “أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات اليمنية”.
وقال الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// : “إن الميليشيا الانقلابية فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري ومقائل ومجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية”.
وأشار عطية إلى أنهُ لم تشهد اليمن عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لافتاً النظر إلى أن هناك خطوطاً حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي المساجد ، ودور القرآن الكريم ، وأماكن التعليم ، والأسواق ، والأطفال والنساء، مؤكداً أن ميليشيا الانقلاب داست على كل هذه المقدسات وجعلتها مستباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي ترتكب 76 انتهاكًا ضد المساجد ودور القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.