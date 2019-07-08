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مفتشو الطاقة الذرية : إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وأشار مفتشو الوكالة الدولية إلى أن إيران خصبت اليورانيوم بمستوًى أعلى مما حدده اتفاق فيينا.
وكانت إيران هدّدت بخرق الاتفاق النووي وتجاوز الحد المسموح به في تخصيب اليورانيوم رداً على الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق في مايو الماضي.
وكشفت إيران أمس أنها ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم التي يسمح بها الاتفاق النووي الموقع في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف لعودة العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ودعت عدة دول من الاتحاد الأوروبي وخارجه إيران لوقف هذا النشاط.
وطالبت كلٌّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا كل على حدةٍ إيران بالتزام ببنود الاتفاق النووي حتى لا يتأزم الوضع في المنطقة.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إيران من خرق الاتفاق النووي.
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