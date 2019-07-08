ماذا يحدث عند تغيير الآيبان قبل موعد إيداع حساب المواطن؟

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراءات التي يجب اتباعها حال تم تغيير الآيبان البنكي والآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بإيداع الدعم.

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار بشأن تغيير الآيبان : في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يونيو، سيتم التحقق من الآيبان البنكي ضمن دورة الدفع لشهر أغسطس وسيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقاً على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

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ومن المتوقع أن يتم إيداع الدعم في حسابات مستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 يوم العاشر من شهر يوليو الجاري وفقا للآلية المتبعة في هذا الشأن.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.