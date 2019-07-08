2019-07-08

إحصائية صحية : 19 مولود يومياً في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أن عدد المواليد خلال النصف الأول لعام 2019م بلغ 3436 مولودًا، كما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ للأطفال والنساء 156222 مراجعاً.

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بينما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 20937 مراجعاً إضافة إلى ذلك فقد تم إجراء 2630 عملية جراحية خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد المنومين 9720 مريضاً كما تم إجراء 15299 فحصاً إشعاعياً.

وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة 172959 وصفة، بالإضافة إلى فحص 455987 عينة في قسم المختبر.

الجدير بالذكر بأن صحة حفر الباطن دشنت مؤخراً غرفة التغذية الوريدية المتكاملة وخلط المحاليل بالمستشفى وهي من أقسام الرعاية الصيدلية والتي تُعنى بتقديم التغذية الوريدية المتكاملة وخلط محاليلها للمرضى الخدج تحت أعلى معايير الجودة الأمريكية وفي بيئة معقمة كلياً.