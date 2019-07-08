الان تتابع شاهد.. ولي العهد يعزي الأمير سعود بن نايف في وفاة والدته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العزاء للأمير سعود بن نايف في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-. أعلن الديوان الملكى الجمعة الماضي، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. Advertisements

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