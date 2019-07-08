طريقة تغيير كلمة المرور ورقم الهاتف في بنك التسليف والادخار| بنك التمنية الاجتماعية

طريقة تغيير كلمة المرور في بنك التسليف من أكثر الأمور التي ييبحث عنها جميع عملاء بنك التسليف والإدخار، ليس هذا فحسب بل يبحثون أيضاً عن طريقة تغيير رقم الهاتف، حيث أن البنك عند إنشاء الحساب يقوم بإرسال أرقام مرور عشوائية للمستخدمين، ومن الصعب حفظ هذا الرقم الذي يتكون من أرقام عشوائية مختلفة، وغير مرتبة ولذلك يرغب المستخدمين في تغيير كلمة المرور الخاصة بهم، ليقوموا بكتابتها بأنفسهم ليسهل عليهم حفظها، وعليه فقد وفر بنك التنمية الاجتماعية خدمة تغيير كلمة المرور إلى كلمة المرور المطلوبة من قبل المستفيد، فقط تابع هذا الشرح الذي سوف تشرح به الطريقة بالتفصيل .

تغيير كلمة المرور في بنك التسليف

كل ما عليك إتباع الآتي لتغيير الرقم السري لحسابك في بنك التسليف

أولا عليك الدخول إلى موقع بنك التسليف والادخار قم بالضغط علي عند الدخول إلي الموقع على التسجيل ليفتح لك خيارين الأول نسيت كلمة المرور، والثاني تغيير كلمة المرور. ثم سوف يظهر لك نافذة أملأ البيانات المطلوبة، وهي رقم الهوية ثم يتم الانتقال إلى مربع نوع القرض وتقوم باختيار نوع القرض الخاص بك. في هذا الخيار تختار الفرع الذي قدمت القرض منه. ثم تدخل الرقم الذي أمامك ويطلق علية الرقم المعرف لتجنب عمليات الاحتيال . ثم تقوم بإرسال وسوف يقوم بالدخول إلي صفحة كلمة سر جديدة. بعد كتابتك لكلمة المرور اضغط على أحفظ، وان كنت ادخل بياناتك كلها صحيحة سوف تظهر صفحة تمت العملية بنجاح وبدون إي مشاكل .

تغيير رقم الجوال في بنك التسليف

اتبع الخطوات التالية لتغيير رقم هاتف حسابك في بنك التسليف

أولا قم بفتح الموقع بنك التسليف والادخار ثم قم بتسجيل الدخول إلي حسابك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة الرقم العشوائي الذي يظهر بعدها قم بالدخول إلى حسابك. بعد أن قمت بفتح حسابك تذهب إلى إعدادات الحساب، واضغط على الخانة التي يوجد بها معلوماتك الشخصية. تقوم بالضغط على هاتفك المحمول وتقوم بتغييرها. سوف تصلك رسالة لتأكيد العملية بكل تأكيد وبعد ذالك تضغط على حفظ. سوف يتم حفظ إعداداتك التي قمت بها وهي تغيير رقم الهاتف.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول تغيير كلمة المرور في بنك التسليف وتغيير رقم الجوال في بنك التسليف وفي حال واجهتكم اي صعوبات فاتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.