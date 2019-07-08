رالي عسير ينطلق في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها

يطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز النسخة الثالثة من رالي عسير، والذي سيقام خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل.

وأوضح أمين منطقة عسير نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور وليد الحميدي أن رالي عسير 2019 سيكون الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، ويحظى برعاية واهتمام أمير منطقة عسير، نظرا لكونه من أهم الفعاليات الرياضية والسياحية التي ستستضيفها المنطقة.