6 لاعبين في معسكر أخضر الريشة الطائرة بماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور المعسكر التدريبي الخارجي للمنتخب السعودي للشباب والناشئين، استعدادا للمشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب وبطولة العرب للناشئين خلال الشهرين المقبلين. ويشارك في المعسكر المقام في أكاديمية sport affairs العالمية، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي 6 لاعبين هم: معاذ الغامدي، نواف الغامدي، عبدالله الحارثي «فئة الشباب»، يزن الصائغ، ضياء شعيب، أحمد باشهاب «فئة الناشئين»، بإشراف مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض، والمدرب الوطني يوسف الغامدي، بالتعاون مع نخبة من الكوادر التدريبية الأجنبية المتخصصة التي ستساعد على زيادة الحمل التدريبي ورفع مستوى اللياقة البدنية.



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