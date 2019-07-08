أخضر قوى الإعاقة يبدأ معسكر بولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق معسكر المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مدينة بيدقوش البولندية، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل وبطولة العالم للشباب التي ستقام في سويسرا نهاية يوليو الحالي.

وضمت بعثة الأخضر للمعسكر 6 لاعبين هم (فهد الجنيدل، وجمعان الزهراني، وعبدالرحمن القرشي، وهاني النخلي، ونور الصناع، وعلي النخلي )، يجرون تدريباتهم اليومية في مجمع زافيشة الرياضي تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي وعماد حامضي.