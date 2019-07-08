إحباط هجوم انتحاري ومقتل 3 مسلحين بالصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو
أعلنت قوات الأمن الصومالية أمس أنها أحبطت هجوما انتحاريا كان مخططا في العاصمة، وقتلت ثلاثة مسلحين على الأقل. وقال أحد مسؤولي الشرطة، ويدعى أحمد باشانو لوكالة الأنباء الألمانية «ما زلنا نحاول الوصول لمزيد من التفاصيل حول الهدف المحتمل لهذا الهجوم الكبير».
وأوضح أن هناك شرطيا واثنين من المدنيين، قتلوا أيضا أثناء تبادل لإطلاق النار بين المسلحين والسلطات، عند نقطة تفتيش في مقديشو، كانت مستهدفة بسيارة مفخخة.
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