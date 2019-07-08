قصف معسكر للجيش الألماني في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الجيش الألماني أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن معسكرا تابعا له في شمال أفغانستان تعرض للقصف.

وبحسب البيانات، فإن معسكر «بامير» بالقرب من مدينة قندوز قصف بقذيفة صاروخية أمس الأول، وذكر الجيش أن القصف لم يسفر عن إصابات بين الجنود.

يشار إلى أن الجيش الألماني يشارك في مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان بنحو 1300 جندي.