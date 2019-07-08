ترمب للسفير البريطاني: لن أكلف نفسي عناء الرد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش بعد أن وصفه السفير بأنه «أخرق» و«غير كفء» في سلسلة من المذكرات مسربة تعود لعام 2017، وقال قبل مغادرته نيوجيرسي متوجها إلى واشنطن العاصمة «السفير لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد، يمكنني أن أخبرك بذلك..نحن لسنا من أشد المعجبين بهذا الرجل». وأضاف ترمب «يمكنني أن أقول أشياء عنه، لكني لن أكلف نفسي عناء ذلك».

وكانت صحيفة «ميل أون صنداي» كشفت سلسلة مذكرات مسربة عن السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش وصف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها «خرقاء» و»عديمة الكفاءة»، وقال إن الرئيس الأمريكي ينشر حالة من «انعدام الأمن». وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت لاحق أنها ستحقق في تسريب المذكرات الحساسة، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «سيبدأ تحقيق رسمي الآن في التسريب».