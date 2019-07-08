سابك تؤهل 200 شاب لشغل وظائف في المجال الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» توقيع اتفاقية بين المعهد العالي للصناعات المطاطية، ومجموعة من الشركات المحلية، بهدف تنفيذ برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، في إطار سعيها لدعم المحتوى المحلي وتنمية القدرات البشرية في المجال الصناعي.

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وبموجب الاتفاقيات، تقوم سابك من خلال برنامج «مؤهل» التابع لمبادرتها الوطنية (نساند) بالتعاون مع المعهد العالي للصناعات المطاطية بتأهيل 200 من الكوادر الوطنية لشغل وظائف لدى الشركات المستفيدة، في مجالات صيانة وتشغيل الآلات، كما ترعى «سابك» تدريب المتقدمين لمدة سنتين في المعهد العالي للصناعات المطاطية.

وتقدم الشركة خلال مدة البرنامج ورش عمل عن قيم وأخلاقيات «سابك» وحقوق الملكية الفكرية وقوة الابتكار التي ستسهم بتعزيز مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم المعرفية والعملية بما يواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي.

وتأسس المعهد العالي للصناعات المطاطية في 2008 بناء على اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) المملوكة لـ»سابك» وشركة إكسون موبيل الأمريكية، وذلك لدعم التنوع الاقتصادي من خلال الإسهام في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف التشغيلية والفنية في الصناعات المطاطية والتحويلية.