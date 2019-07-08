54 شركة مصدرة تستفيد من التقييم التفصيلي في النصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الشركات المستفيدة من التقييم التفصيلي 54 شركة خلال النصف الأول من 2019، وتنوعت قطاعات المنشآت المشاركة في التقييم لتغطي أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية مثل: قطاع الأغذية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «التقييم التفصيلي» مطلع العام الماضي واستفادت منها أكثر من 75 منشأة وطنية في عدد من مناطق المملكة.

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وتقدم الخدمة تقييما أكثر دقة ومتابعة للمنشآت التي سبق لها التقييم الالكتروني لجاهزية التصدير والمتاح على موقع «الصادرات السعودية» الالكتروني، حيث يتم اختيار العديد من هذه المنشآت تبعا لمعايير محددة لتلقي خدمة «التقييم التفصيلي»، وذلك بعقد اجتماع منظم مع إدارة ومسؤولي التصدير في المنشأة، إذ يقوم أخصائي التقييم والاستشارات في (الصادرات السعودية) بمناقشة أداء السوق المحلي للمنشأة، ويطرح عددا من التساؤلات التفصيلية ذات الصلة باستراتيجية التصدير للمنشأة، بعد ذلك تحصل المنشأة على تقريرٍ مفصل حول نتائج التقييم في كل مجال من المجالات الخمسة لاستراتيجية التصدير الخاصة بالمنشأة، وهي المنتجات والميزة التنافسية، وأبحاث الأسواق واختيارها، والقنوات السوقية وعمليات البيع، وتسعير وتمويل الصادرات، والالتزام بالتصدير والرؤية.

وتأتي الخدمة لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف تنمية الصادرات غير النفطية، ورفعها من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي ترجمة لرؤية المملكة 2030.

خدمة التقييم التفصيلي

تقيس مدى جاهزية المنشأة للتصدير، حيث تحلل وضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، التي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي.