المملكة الأسرع نموا في زيادة مشاركة السيدات بسوق العمل بين دول العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت دراسة حديثة أن المملكة البلد الأسرع نموا في زيادة مشاركة السيدات في سوق العمل بين دول مجموعة العشرين، وتستضيف السعودية اجتماعات قمة العشرين العام المقبل.

وتسلط الدراسة التي أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الضوء على ضرورة تمكين السيدات من فرص العمل تواءما مع رؤية المملكة 2030، وتبحث سبل تمكين السعوديات في سوق العمل وتقترح مبادرة لترغيبهن في المجالات العلمية.

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وأظهر تحليل «كابسارك» أن مشاركة السيدات والرجال تظل متقاربة حتى عمر 25 سنة، ويظهر الفارق في مشاركة الجنسين بعد انتهاء المرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل، وتقدر مشاركة السيدات في قوى العمل بحوالي 20% مقارنة بنسبة 63% للرجال، وتهدف الرؤية المستقبلية إلى زيادة تلك النسبة لتصل إلى 30%.

وبين التقرير الذي أصدره المركز أن 62% من السيدات المتخرجات من المرحلة الجامعية ينضمن لسوق العمل مقابل 89% من الرجال، ويركز التقرير على كيفية تمكين السعوديات المتعلمات في سوق العمل.

وأشارت الدراسة إلى أن التخصصات العلمية التي لا تقدم المهارات التي يحتاجها سوق العمل هي أحد أسباب ضعف مشاركة الفتيات بالقوة العاملة، حيث حثت الدراسة إلى ابتكار مبادرة لزيادة عدد الفتيات الملتحقات بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركزا غير هادف للربح يجري بحوثا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها، ويعكف على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا وعالميا.