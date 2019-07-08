رفع مساحي لمليون م2 في مربة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرغت أمانة منطقة عسير أخيرا من إعداد الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمركز مربة، التي بلغت مساحتها مليون م2، تمهيدا لتسليمها وزارة الإسكان.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى الانتهاء من الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمربة وتبتيرها بشكل كامل في خطوة جاءت من الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها، ويجري العمل على تسليمها للإسكان.