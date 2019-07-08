تأهيل قادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة للمشاركة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس الأول، الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المرشحين لمرافقة الوحدات والعشائر خلال معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجاج التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأكد الأمين العام للجمعية قائد عام المعسكرات الدكتور صالح الحربي، خلال لقائه بالمشاركين في معسكر الجمعية الرئيس بمشعر عرفات، أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام لتحقيق النجاح في مهامها، وإظهار الدور المنير الذي تسلكه الجمعية أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.

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وأفاد بأن المشاركين في الدورة 156 قائدا كشفيا يمثلون قطاعات الجمعية، وسيعملون بعدما تلقوا العديد من المهارات والمعارف خلال هذه الدورة على تعزيز قدرات الكشافين المشاركين في المعسكرات، مبينا أنه من خلال تلك المعسكرات يمكن أن نحقق هدف الكشفية كوسيلة تربوية تعد الشباب إعدادا سليما للحياة، وتدربهم تدريبا صحيحا كي يتحملوا تبعات مستقبلهم من خلال رسالتهم التطوعية.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل من خلال معسكرات الخدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المنافذ البرية والجوية ومدن الحجاج على غرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة، ولتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام.

واستعرض الحربي في ختام لقائه بالمشاركين، مجهودات وخطط الجمعية للاستعداد لهذا الموسم التي بدأت منذ نهاية الحج الماضي.