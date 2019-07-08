الطيران المدني تقلص إجراءات حجاج مبادرة طريق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في مبادرة «طريق مكة» لموسم حج هذا العام، وذلك من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، ومن الدول المشمولة بالمبادرة ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتونس.

ويتضمن دور الهيئة في المبادرة تخصيص صالة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وجدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة.

وتعكس المبادرة، التي تهدف إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها في موسم حج 1440، نحو 225 ألف حاج وحاجة، اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحرصهما على الارتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.