3200 وظيفة موسمية بأدلاء المدينة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

استقبلت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة 5 آلاف متقدم للوظائف الموقتة لموسم حج عام 1440.

وأوضح رئيس المؤسسة حاتم بالي أن إدارته تدعم موظفيها الرسميين من خلال توفير 3200 وظيفة لهذا العام في جميع القطاعات المعنية بأعمال الحج، مشيرا إلى اكتمال جميع الإجراءات النظامية للتوظيف الموسمي، حيث جرى التدقيق للمتقدمين في بهو المؤسسة لأيام عدة، وإرسال رسائل نصية لمن استوفوا شروط التقديم، وتعيينهم وكتابة العقد الموسمي لخدمة مليون و700 حاج وزائر، يقصدون المدينة المنورة في موسم الحج الأول والثاني.

وأضاف أن خطة موسم حج هذا العام ستشهد إضافات جديدة، تسهم في نجاح خطة إمارة المنطقة لموسم الحج، بقيادة أمير المنطقة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة فيصل بن سلمان وخطة وزارة الحج والعمرة التي تتماشى مع توجهات القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.