تكثيف الرقابة على مطابخ إعاشة الحجاج بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تكثف أمانة منطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية التي تعد وتقدم وجبات الإعاشة للحجاج والمعتمرين وزوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية بما يحقق السلامة الغذائية لضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالنيابة بالأمانة المهندس أحمد البعداني أن مشاركة هيئة الغذاء والدواء تأتي ضمن مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالرقابة في موسم حج هذا العام، من خلال 15 مفتشا، لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية من خلال جولات مع الفرق الرقابية الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها، مؤكدا أن الجولات تستهدف مطابخ الإعاشة والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضار ومستودعات الأغذية ومحلات بيع الدواجن واللحوم والأسماك والأسواق المركزية.

من جهته أكد مدير إدارة الشؤون الرقابية والأسواق المكلف بالأمانة محمد عبده أنه جرى توزيع مفتشي الهيئة على البلديات، وكذلك ربط الجولات الميدانية لمفتشي الهيئة عبر نظام راقب الالكتروني، بهدف رفع أداء الرقابة الصحية من خلال استحداث تقنيات الرقابة الميدانية، داعيا المواطنين والمقيمين للمشاركة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة 940 أو عبر تطبيق «أمانتي 940» المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية أو عبر الواتساب رقم: 0548990940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.