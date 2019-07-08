تقني الباحة يستقبل مرشحي الوظائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة تستقبل إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة اليوم مرشحي الوظائف الإدارية والفنية التي تقدموا عليها من خلال بوابة التوظيف الالكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي القرني أن جميع الاستعدادات اكتملت لاستقبال المرشحين والبالغ عددهم على مستوى منطقة الباحة 134 مرشحا، حيث هيئت مقرات الاختبارات التي سيؤدونها على مدى يومين، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل اللجنة المعنية بالتنسيق والمتابعة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لخدمة المتقدمين.



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