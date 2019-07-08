مسار خاص للمتقاعدين بمطار القريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار القريات مسارا خاصا لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار. Advertisements وتأتي هذه الخطوة تعزيزا لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتدادا لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة لعملائها تحقيقا لاستراتيجيتها 2022. حضر تدشين المسار مدير المطار رواف الكويكبي، ومدير فرع المؤسسة بمنطقة الجوف بندر الرويلي، ومدير فرع المؤسسة بمحافظة القريات حسام البلوي. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد دشنت مسارات للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة، سعيا لراحتهم، حيث نالت استحسان عملاء المؤسسة والمسافرين.



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