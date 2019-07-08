تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران عن تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، حتى الخميس المقبل، تلبية لطلبات من لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية.

وأفاد المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي بأن مدير التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، وجه بتمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، لمن لم يتمكن من الحضور في الأيام المحددة سابقا، وذلك تقديرا لظروفهم وتسهيلا لإجراءات إنهاء مقابلاتهم الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران.