4 مستشفيات بديلة بعد إغلاق ولادة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

حددت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أربع مستشفيات بديلة عقب إغلاق قسم الأطفال والعناية المركزة بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.

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وأوضحت الشؤون الصحية أن الإغلاق على خلفية إجراءات أعمال صيانة لأجزاء من المبنى، ولحين انتهاء اللجان المشكلة بهذا الخصوص من مهامها، وامتدادا لحرصها على ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير وزارة الصحة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم، ووفقا للتقارير المرفوعة من اللجان المشكلة بهذا الخصوص فقد تقرر تبعا لذلك إيقاف استقبال حالات النساء والولادة والأطفال بالطوارئ، حيث إن سلامة المرضى تقتضي عدم استقبال الحالات بالطوارئ، والتي قد تتطلب تنويم بعضها في قسم الأطفال والعناية المركزة الخاضع حاليا لأعمال الصيانة.

وبينت أن كل التدابير اللازمة اتخذت لضمان استقبال جميع الحالات واستمرار تقديم الخدمة للمرضى على مدار الساعة في المستشفيات البديلة، حيث جرى التأكد من جاهزيتها لذلك وتكليف فرق مختصة للمتابعة والتقييم، مشيرة إلى استمرار خدمات العيادات الخارجية بمستشفى المساعدية وتقديم الاستشارات الطبية.

المستشفيات البديلة