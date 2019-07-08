جائزة لأفضل منشأة إسكان سياحي في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم محافظة الطائف الذي ينطلق مع مطلع أغسطس المقبل.
ويأتي الإعلان عن الجائزة مواكبا لورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في المحافظة، والتي تنظمها الهيئة اليوم تحت رعاية الغرفة التجارية في الطائف، وبحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان السياحي، ومسؤولي الفنادق والوحدات السكنية في الطائف.
وتهدف ورشة العمل إلى زيادة وعي المستثمرين في مرافق الإسكان السياحي بلائحة المخالفات وطرق تجنبها للوصول إلى تقديم أفضل خدمة للنزلاء والسياح، فيما وضعت الهيئة عددا من الشروط للترشح للحصول على الجائزة.
يشار إلى أن الهيئة نظمت بالتعاون مع الغرفة التجارية في الطائف الاجتماع التحضيري لعقد ورشة «استثمر في الطائف» أخيرا بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي عدد من الجهات المعنية بالسياحة والترفيه في المملكة ومنظمي الفعاليات.
شروط الترشح للجائزة
- أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية
- التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة
- عدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة
- تطبيق هوية موسم الطائف
- تميز تقييم المنشأة من النزلاء
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