مبادرة «رحمة» لسقيا الطيور بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة «رحمة» لسقيا الطيور للسنة الثانية، حيث تأتي المبادرة من باب الرحمة، ولما لها من مردود بيئي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وعدم وجود أماكن لشرب المياه.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن المبادرة تأتي ضمن الإطار المستمر للبلدية وسعيها نحو التوسع في العمل الإنساني والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وبين أنه جرى توزيع 300 وعاء في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات والمماشي، فيما تتكفل البلدية بتعبئتها بشكل مستمر طوال أشهر الصيف، حيث تتسم أوعية السقيا التي جرى توزيعها بمواصفات سهولة التركيب وخفة الوزن وسلاسة شرب الطيور، ويعاد تعبئتها بشكل دائم لضمان تحقيق الهدف منها، مؤكدا حرص إدارته على تبني وإطلاق مثل هذه المبادرات الخيرية الهادفة.