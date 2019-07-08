رفع 124 ألف م3 أنقاض خلال شهر في الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت بلدية محافظة الخفجي 124600 متر مكعب من الأنقاض والرمال من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، التي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري تحت شعار «كذا أحلى».

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وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد الزويمل أن البلدية استكملت برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة التي تتركز في إزالة مظاهر التشوه البصري، وإزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية والطريق الدولي السريع.

وبين أن كمية الأنقاض والرمال التي تم رفعها من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي بلغت نحو 124600 متر مكعب، تمثلت في 71000 متر مكعب من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، و25200 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و28400 متر مكعب من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه تم استبدال 550 من الحاويات القديمة بجديدة.

ودعا المهندس الزويمل الجميع إلى التعاون مع البلدية، وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، ووضعها بالمردم المخصص لها.