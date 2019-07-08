السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية، لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونوه أمير المنطقة خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، إلى أن المشروع حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويكفي المشروع شرفا أنه هو من أطلق عليه اسم «الفيصلية».

وقدم الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ولوزير المالية على تجاوبه الكبير في هذا المشروع، كذلك هيئة عقارات الدولة على مساهمتها في هذا المشروع الكبير، وقال «أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سببا في تسريع بدء المشروع، كذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح على جهوده في هذا الصدد». ودعا رجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الاتفاقيتين تتماشيان مع رؤية المملكة 2030 في تنمية الإيرادات غير النفطية واستثمار الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستحقق عائدا اقتصاديا إضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في تنمية الأراضي المملوكة للدولة وهي باكورة فرص التعاون بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة.

وكان الأمير خالد الفيصل، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ‏خالد الفالح وقعا على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى المنطقة الاقتصادي 2019، مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاوات، وذلك بين الوزارة وهيئة تطوير المنطقة.

وتأتي المذكرة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وزارة الطاقة لتنويع مزيج الطاقة وصولا لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والتعدينية، وبما يحقق ‏التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.

وتعتزم وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 2600 ميجاوات، حيث ستعد الوزارة من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الدراسات الفنية والتقنية لكامل المشروع للتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير العالمية، الذي سينفذ على مراحل عدة، منها 600 ميجاوات يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مناقصة عامة خلال العام الحالي، بينما يطور صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون 2 جيجاوات من قدرة المشروع.

ويستهدف المشروع مواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن، وما يترتب عليها من زيادات متوقعة في الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

كما يوفر ميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مدينة الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

الاتفاقيات الموقعة

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1 تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية

• وقعها أمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية. أهدافها:

• عقد شراكة تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة

• تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة

2 استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية

• وقعها محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

• منح الشركة السعودية للكهرباء حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها وتفي بالتزاماتها وفقا لمتطلبات المشروع.

• تأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وضمن الجهود لتنويع مزيج الطاقة وصولا لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة

• تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والتعدينية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة

• إعداد الدراسات الفنية والتقنية التمهيدية لكامل المشروع الذي سينفذ على مراحل منها 600 ميجاوات تطرح من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة خلال العام الحالي

ماذا يستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة ؟