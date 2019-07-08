90 دقيقة تنقل الحجاج من الطائرة إلى السكن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

قلل برنامج طريق مكة المنفذ للعام الثاني على التوالي من فترة انتظار الحجاج بالمطار، ومن ثم وصولهم إلى مساكنهم في وقت قياسي، حيث أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن البرنامج استطاع تسجيل مدة زمنية قياسية تقدر بأقل من ساعة ونصف منذ وصول الطائرة التي يستقلها الحاج أرض المطار حتى وصوله إلى سكنه.

وأوضح وزير الحج، خلال جولته على المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا أمس الأول بحي الرصيفة، أن مبادرة طريق مكة عمل مريح جدا للحجاج، وجهود كبيرة بذلت في الدول التي ذهبت لها الجهات الحكومية من الجوازات والجمارك ووزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني، مضيفا أن المشروع يعكس الصورة المشرقة للمملكة وجهودها في خدمة ضيوف الرحمن، مبينا أنه اطلع على الخطط التشغيلية والتنفيذية لمؤسسة جنوب آسيا، مشيدا بالاستعدادات الكبيرة التي تقدم من المؤسسة لخدمة ضيوف الرحمن.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر بالزيارة التفقدية لوزير الحج والعمرة ونائبه للاطمئنان على استعدادات المؤسسة لاستقبال ضيوف الرحمن ومناقشة الخطة التشغيلية، مضيفا أن المؤسسة استقبلت حتى أمس 15 ألف حاج.