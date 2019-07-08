«مسك الخيرية» تعزز تنافسية الشباب للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الجامعي، وهي عبارة عن برنامج صيفي يعقد خلال الفترة من 9 يونيو حتى 25 أغسطس، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست». والتحق بالبرنامج 194 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي من مختلف مناطق المملكة يشكلون الدفعة الأولى، في خطوة يسعى من خلالها مركز المبادرات إلى زيادة عدد السعوديين في أفضل 10 جامعات في العالم.

ويعد البرنامج الصيفي للإعداد للمرحلة الجامعية المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الجامعي الذي تنفذه مبادرة الزمالة والتدريب، حيث سبق للطلبة أنفسهم الدراسة خلال المرحلة الأولى من البرنامج في أفضل 10جامعات في العالم لمدة 7 أسابيع خلال الصيف الماضي، بهدف تهيئتهم وتعريفهم بالحياة الجامعية وتكوين قاعدة معرفية قوية من جامعات عريقة.

ويتضمن البرنامج الصيفي عددا من الفصول الدراسية والأنشطة الأكاديمية والمجتمعية، فضلا عن أنشطة مشتركة مع برامج كاوست لتنمية المواهب اليافعة والتي تتضمن كلا من المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI)، وبرنامج كاوست للطلبة الموهوبين (KGSP) وبرنامج كاوست التدريبي للأولمبياد العلمي، التي تقيمها كاوست سنويا.

وتتيح هذه البرامج الفرصة للمتفوقين من طلبة المرحلة الثانوية من جميع أنحاء المملكة، لتهيئتهم وإعدادهم للنجاح كطلبة جامعيين في الجامعات والمؤسسات العلمية الرائدة، ولتعزيز مساهمتهم المستقبلية في إثراء النسيج الثقافي والفكري للمملكة.

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البرنامج الصيفي الحالي بجامعة «كاوست»

15 مرشدا ومرشدة للإشراف على الطلاب والطالبات

إعدادهم لاختبارات السات (SAT) والتوفل (TOEFL)

يقدم مجموعة من التحديات والتجارب

توسيع آفاق الطلاب وتهيئتهم نفسيا وأكاديميا للبيئة الأكاديمية

3 مراحل لبرنامج التأهيل الجامعي

الأولى شملت الدراسة في أفضل 10جامعات عالمية لمدة 7 أسابيع

الثانية تهدف للرفع من مستوى قبولهم في أفضل الجامعات

الثالثة مساعدتهم في تقديم طلبات القبول للجامعات عبر

- مرشد خاص لكل طالب لتسهيل متطلبات التقديم

- اختيار الرغبات في مختلف التخصصات

- بالتزامن مع تخرجهم من الثانوية.