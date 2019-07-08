حلول رقمية لترقية الخدمات الالكترونية بأمانة الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

أبرمت أمانة الأحساء أمس مذكرة تفاهم مع شركة «علم» المتخصصة في توفير الحلول الرقمية، تتضمن دراسة إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الخدمات الالكترونية وتقنية المعلومات.

ووقع المذكرة عن الأمانة أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، وعن «علم» نائب رئيس الشركة لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.

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وأوضح الملحم أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دراسة مدى إمكانية التعاون المشترك بين الأمانة والشركة لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين في مجال الخدمات الالكترونية وتقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة بما يحقق المصلحة العامة للجهات المستهدف.

وأشار إلى أن توقيع المذكرة يأتي من منطلق أن الأمانة قطاع خدمي وتطويري يعنى بالعديد من الخدمات ذات النفع العام، وكذلك ما تقدمه من مبادرات ومشاريع خدمية وتنموية في الحاضرة، انطلاقا من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة بهذا الجانب، وانسجاما مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه نوه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة «علم» ماجد العريفي بأهمية توقيع المذكرة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ودراسة، وبحث وتطوير وتنفيذ العديد من الأعمال المشتركة في مجالات تكوين وإدارة وتشغيل فرق ميدانية للمساندة في المهام الميدانية والتدقيق المحاسبي على مرافق الإيواء السياحي وغيرها.

وأضاف أن الاتفاقية ستقدم الخدمات الاستشارية لمكتب تحقيق الرؤية PMO، الذي يتكون من فريق مشترك بين الطرفين يعمل على تطوير أعمال استراتيجية في الأمانة وملاءمتها مع استراتيجية الوزارة وتطوير إدارة التغيير والأداء.