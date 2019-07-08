تطوير مهنية 4325 معلما ومعلمة في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

أطلقت إدارة تعليم منطقة تبوك أمس الأول برامج التطوير المهني الصيفية في عامها الثاني لهذا العام 1440، والتي تنفذها الإدارة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، بمشاركة 4325 معلما ومعلمة مسجلين في 165 برنامجا تدريبيا.

وأوضح مدير تعليم المنطقة إبراهيم العمري أن برامج التطوير المهني الصيفي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة، وهذا الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

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وأعرب عن شكره وتقديره لجهود فريق العمل من إدارة التعليم بالمنطقة لدعمها لمشروع التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المنطقة، مثمنا حرص المتدربين على المشاركة ضمن البرامج التدريبية المنفذة التي شهدت إقبالا كبيرا من المعلمين والمعلمات تتيح لهم استثمار وقتهم خلال الإجازة الصيفية، مما سيعود عليهم بالفائدة في جانب التطوير المهني لهم، والذي سينعكس على أدائهم التعليمي تجاه طلابهم وطالباتهم.

ولفت العمري إلى أن وزارة التعليم ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث حرصت على إتاحة فرصة تطوير شاغلي الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية، مواكبة منها لرؤية المملكة 2030، ومنها البرنامج الجديد مبادئ اللغة الصينية، وحضر الافتتاح المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير.

من جهتها وقفت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان، على انطلاق برامج التدريب الصيفي بمركز التدريب التربوي، إذ دشنت ثمانية برامج التحق بها 150 متدربة، إضافة إلى برنامجين في محافظتي الوجه وتيماء، وبرنامج أساسيات اللغة الصينية.

البرامج التدريبية 165 برنامجا منها: