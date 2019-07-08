السعودية | شاهد كيف التقى معلم سعودي بزميله المصري بعد 20 عاماً

شكرا لقرائتكم شاهد كيف التقى معلم سعودي بزميله المصري بعد 20 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - راج مشهد فيديو يوثق حالة الوفاء بين معلم سعودي، وزميله المصري، خلال لقائهما بعد انقطاع سنوات طويلة، لتنهمر الدموع وسط فيض من المشاعر والتأثر.

المعلم السعودي المتقاعد عبدالرحمن أبودجين، فاجأ زميله المعلم المصري عبد الفتاح السيد، اللذين عملا سوياً في المعهد العلمي بالأفلاج قبل 20 عاماً، وقام بزيارته في منزله بمحافظة المنيا بصعيد مصر.

وسجل المعلم أبودجين، على حسابه الرسمي في "تويتر": خصصت زيارة لزميلي عبد الفتاح السيد الذي باشرت العمل معه بالمعهد العلمي بالأفلاج في نفس العام 1410هـ وكان معلماً للغة الإنجليزية آنذاك ولمدة 8 سنوات".

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وأضاف: "قبل 20 عامًا انقطعت عني أخباره، وبدأت أسأل عنه حتى توصلت إلى عنوانه في محافظة المنيا بدولة مصر الشقيقة، أمس السبت، وكانت المشاعر لا توصف، ولا يلخّصها الكلام".

وأشار "أبودجين"، إلى أن زميله المصري "السيد" أثنى على أهل الأفلاج من حيث الكرم وطيب التعامل، وعلى معلمي المعهد الذين اعتبروه أخاً لهم طيلة عمله معهم.

في حين تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد المعلمين، داعين لهما بدوام الصحة والعافية، في حين طالب نشطاء استضافة المعلم المصري لأداء العمرة مشيدين بسيرتهما العطرة ووفائهما لهذه المهنة وللطلاب، فقد عرف المعلم عبدالفتاح بالخلق والأدب وخفة الظل داعين لهما بالتوفيق والسداد.