، حريق كابينة كهرباء يتسبب باحتراق مركبتين في "ربوة جدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي متذمرون من إهمال بلاغاتهم المتواصلة منذ أكثر من شهر

تسبب اندلاع النيران صباح اليوم في كابينة كهرباء تابعة لعدد من المساكن بحي الربوة، في تضرر مركبتين مجاورتين لكابينة الكهرباء حيث أتت النيران عليهما، وسط تذمر أهالي الحي من إهمال بلاغاتهم بشأن الكابينة المفتوحة منذ أكثر من شهر دون إغلاقها.

وقال المواطن مفلح حمدان السلمي إن الحادث وقع صباح اليوم الاثنين في حي الربوة بجوار مسجد الأبرار، حيث انفجرت كابينة كهرباء تخدم بمنزله مساكن الحي الأخرى، وكانت سيارة ابنه وسيارة أخرى لقريبه متوقفة عند البيت بجوار الكابينة المكشوفة منذ شهر، ولم يكن لها باب وتشكل خطراً على من يقرب منها، خصوصاً الأطفال.

وأضاف "السلمي" أنه تم إبلاغ الجهة المعنية منذ أكثر من شهر عدة مرات لكن دون فائدة، حيث كان بلاغهم لحماية الأطفال من الاقتراب منها، ولم يتوقعوا انفجارها واندلاع النيران منها، وتعرض مركبتين لهم للاحتراق جراء ذلك الأمر.