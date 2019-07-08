بعد فيديو نشرته.. مجمع تجاري شهير بالرياض يوضح سبب منع دخول مواطنة: لبسها مخالف للآداب‎

دبي - بواسطة محمد فارس نشرت مواطنة مقطع فيديو وجد انتشارا كبيرا خلال الأيام الماضية، ادعت فيه منعها من الدخول إلى مجمع تجاري شهير في الرياض بسبب ملابسها التي عرضتها في المقطع، فيما رد المجمع بأن ملابسها مخالفة للآداب العامة.

وأبدت المواطنة امتعاضها في الفيديو من منعها دخول المجمع بسبب ملابسها التي قالت إنها لا تمثل مخالفة، إذ عرضتها وقد ظهرت دون عباءة أو حجاب وكانت تلبس قميصا وبنطالا.

وجاء رد المجمع مفتتحا باعتذار على منعها، تبعه بتشديد على منع المخالفين للآداب من الدخول، وإيضاح بأن أي لبس يخالف الدين والعادات يعتبر مخالفا للآداب والذوق العام، داعيا إياها للعودة في أي وقت، لترد المواطنة مختلفة معهم ومصرة على أن لبسها لم يشمل أي مخالفة.

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من Sky News Arabia