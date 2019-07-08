- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - بواسطة محمد فارس نشرت مواطنة مقطع فيديو وجد انتشارا كبيرا خلال الأيام الماضية، ادعت فيه منعها من الدخول إلى مجمع تجاري شهير في الرياض بسبب ملابسها التي عرضتها في المقطع، فيما رد المجمع بأن ملابسها مخالفة للآداب العامة.
وأبدت المواطنة امتعاضها في الفيديو من منعها دخول المجمع بسبب ملابسها التي قالت إنها لا تمثل مخالفة، إذ عرضتها وقد ظهرت دون عباءة أو حجاب وكانت تلبس قميصا وبنطالا.
وجاء رد المجمع مفتتحا باعتذار على منعها، تبعه بتشديد على منع المخالفين للآداب من الدخول، وإيضاح بأن أي لبس يخالف الدين والعادات يعتبر مخالفا للآداب والذوق العام، داعيا إياها للعودة في أي وقت، لترد المواطنة مختلفة معهم ومصرة على أن لبسها لم يشمل أي مخالفة.
قصر المصمك.. شاهد على التاريخ ومزار الباحثين
من Sky News Arabia
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الصينيون يحيون ذكرى اعتداء جسر لوغو
أحيا الصينيون ذكرى اعتداء 7 يوليو الذي نفذته اليابان أواخر ثلاثينات القرن الماضي. ويعرف هذا اليوم أيضا باسم حادثة جسر لوغو، واتهم اليابانيون الصينيون بخطف جنودهم، وكانت بداية الغزو الياباني الشامل للصين.سكاي نيوز عربية
-
الحشد الشعبي: انطلاق المرحلة الثانية من "إرادة النصر"
أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر"، بمشاركة 5 ألوية من أربعة محاور في محافظة صلاح الدين، لتطهير صحراء الجزيرة.سكاي نيوز عربية
-
البيت الأبيض يستضيف قمة لوسائل التواصل الاجتماعي
يعقد البيت الأبيض الخميس المقبل قمة لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن كبرى الشركات في هذا المجال، أي غوغل وفيسبوك وتويتر، غير مدعوة للمشاركة في القمة، بعد اتهامها من البيت الابيض بالتحيز ضد المحافظين.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
قصر المصمك.. شاهد على التاريخ
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو نشرته.. مجمع تجاري شهير بالرياض يوضح سبب منع دخول مواطنة: لبسها مخالف للآداب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.