تفاصيل تخصيص أرض بمشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية، لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونوَّه أمير منطقة مكة المكرمة خلال توقيع اتفاقيات بشأن مشروع الفيصلية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، إلى أن المشروع حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويكفي المشروع شرفاً أنه هو من أطلق عليه اسم «الفيصلية».

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ولوزير المالية على التجاوب بشأن المشروع، ولهيئة عقارات الدولة على مساهمتها، قائلاً: «أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سبباً في تسريع بدء المشروع، كذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح على جهوده»، داعياً رجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذا المشروع.

ووقع أمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان، اتفاقية تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، بهدف عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية.

كما وقع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، اتفاقية مع إحدى الشركات ذات الصلة، بهدف استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وضمن جهود تنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الاستغلال الأمثل من موارد الهيدروكربونية والتعدينية، بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية التمهيدية لكامل المشروع الذي سيتم تنفيذه على عِدة مراحل منها 600 ميجاوات يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة خلال العام الحالي.

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ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالي 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة بأعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات بالطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، ويوفر مميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتهيئة فرص استثمارية وصناعية توفر وظائف تقدر من ثلاثة إلى أربعة آلاف وظيفة إنشائية، وحوالي 150 - 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن الاتفاقيتين تتماشيان مع رؤية المملكة 2030 في تنمية الإيرادات غير النفطية واستثمار الأراضي المملوكة للدولة، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستحقق عائداً اقتصادياً مع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في تنمية أراضي الدولة وهي باكورة فرص التعاون بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة.

وكان الأمير خالد الفيصل، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ‏خالد بن عبدالعزيز الفالح وقّعا على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019م، مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاوات، وذلك بين الوزارة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وتأتي المذكرة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وزارة الطاقة لتنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والتعدينية، وبما يحقق ‏التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.

كما يوفر المشروع ميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مدينة الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تُسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.