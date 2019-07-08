«مسام» ينتزع 795 لغمًا حوثيًّا خلال الأسبوع الأول من يوليو

نجح المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، في انتزاع 795 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ وذلك خلال عملية التطهير التي جرت في الأسبوع الأول من يوليو.

وأشار المدير العام لمشروع «مسام» أسامة القصيبي، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع المذكور 267 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5 ألغام مضادة للأفراد، وفق «العربية».

وأوضح القصيبي أن الفِرَق نزعت خلال الفترة ذاتها 513 ذخيرة غير منفجرة، وعشر عبوات ناسفة.

وذكر أن إجمالي ما نزعته الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع حتى الآن 74910 جسمًا، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيات الحوثي في العديد من مناطق اليمن.

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وأصبحت اليمن أكبر دولة ملغومة بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتقرير حكومي؛ حيث زرعت ميليشيات الحوثي ما يزيد عن مليون لغم في مختلف المناطق، أكبرها الحديدة ثم تعز.

ومنح الدعم المقدم من إيران وحزب الله الإرهابي، ميليشيات الحوثي قدرة على تصنيع الألغام ومئات الأشكال المحلية الصنع لمجسمات تتماهى مع الطبيعة، وتماثل بعضها الصخور وحتى ألعاب الأطفال ومواد البناء، وتشكل في مجملها خطرًا بالغًا ضد المدنيين، وتعمل بدواسات فردية وحرارية مرتجلة، بحسب ما ذكره خبراء عسكريون.

وكان المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي؛ طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته المنعقدة حاليًّا بمدينة جنيف، بالضغط على ميليشيات الحوثي للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها، وإجبارها على التوقف عن زرع المزيد من الألغام.